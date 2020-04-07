Kalp krizi geçiren emekli polis hayatını kaybetti!

Olay, dün Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Adnan Menderes Parkı yakınında meydana geldi. Alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına giren emekli polis Abdullah Uçar, fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Uçar, gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Abdullah Uçar, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Uçar, İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne alınarak duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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