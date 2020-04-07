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Kapkaççıyı yüz modülü yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Kapkaççıyı yüz modülü yakalattı
İstanbul Fatih'te kapkaç olaylarına karışan bir firari şüphelinin kimliği, son olayında yansıdığı kamera görüntülerinden elde edilen fotoğrafı 'Yüz Tanıma Modülü'nde taratılınca tespit edildi. Şüpheli Mahmut E. (26) Maltepe'de cezaevinde çıktı. İstanbul'daki kapkaç olayı, Fatih ilçesi Aksaray semtinde 5 Mart'ta yaşandı. Sabah saatlerinde bir kapkaççı, Küçük Langa Caddesi'nde yürüyen Mehmet S.K.'ya saldırarak elinde saymakta olduğu bin 185 lirayı alıp uzaklaştı. Şikayet üzerine polis, Samatya istikametine kaçan kapkaççının izine ulaşmak için bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden fotoğraf yapan İstanbul Polisi, fotoğrafı firari suçluların kimliklerini tespit için kullanılan ve geçmişte suça karışmış kişilerin fotoğraflarının arşivlendiği Yüz Tanıma Modülü'nden tarattı ve firari şüphelinin görüntüleri Mahmut E.'ninki ile birebir eşleşti. Geçmişte Anadolu Yakası'nda çok sayıda benzer suça karıştığı iddia edilen 26 yaşındaki şüpheli Mahmut E.'nin karıştığı bir başka suçtan ötürü 10 Mart'ta tutuklanarak Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'ne yerleştirildiği saptandı.
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Kapkaççıyı yüz modülü yakalattı
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