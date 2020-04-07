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Kargo şirketleri çalışıyor mu, kapandı mı? Giriş çıkış yasağı olan illere kargo gelecek mi?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirlerden bir tanesi de bazı illere getirilen giriş çıkış yasağı oldu. Başkan Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş çıkış yasağı getirildiğini açıklamasının ardından ilgili genelge de yayımlandı. Bu noktada, bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından çeşitli konular hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunların başında, 'Kargo şirketleri çalışıyor mu, kapandı mı?' sorusu geliyor. Zira, vatandaşlar giriş çıkış yasağı olan illere kargo gelip gelmediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, kargo şirketleri çalışıyor mu ve ? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 09:30 ABONE OL
Kargo şirketleri çalışıyor mu, kapandı mı? Giriş çıkış yasağı olan illere kargo gelecek mi?

Koronavirüs ile mücadele konusunda alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu noktada, son olarak Başkan Erdoğan tarafından 31 ile araç giriş çıkış yasağı getirildiği açıklandı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın bulunduğu illere yönelik giriş çıkış yasağı genelgesi de yayımlandı.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yaşanan bu gelişmenin ardından, giriş çıkış yasağı olan illerde yaşayan milyonlarca vatandaş da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Öyle ki, bu bilgi edinme sürecinin en önemli kısmını kargoların durumu oluşturuyor. Peki, kargo şirketleri çalışıyor mu, kapandı mı? Giriş çıkış yasağı olan illere kargo geliyor mu?

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLERE KARGO GELİYOR MU?

Toplamda 31 adet ile giriş ve çıkışların kapatılmasından sonra vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı. Konu hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız" sözlerini kullandı.
Yani, giriş çıkış yasağı olan illere kargo gelecek ve gönderilecek.

KARGOLAR SAAT KAÇ AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

PTT, Yurtiçi, MNG VE ARAS kargo çalışma saatleri özellikle son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor.

1-Aras Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

Aras kargo hafta içi çalışma saatleri 08:00 - 18:00 arasındadır. Hafta sonları sadece Cumartesi günleri 08:00 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

2-MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG Kargo hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 15:30 arası hizmet vermektedir.

3-Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

4-PTT Kargo Saat Kaçta Kapanıyor?

PTT kargo hafta içi her gün 08:30'dan 17:30'a kadar binlerce kişiye hizmet veriyor. 12:30-13:30 arasında ise 1 saatlik yemek molası nedeniyle hizmet verilemiyor.

5- Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

Sürat Kargo batı illerinde hafta içi saat 09:00 - 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 14:30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 14:00 arası hizmet vermektedir.

TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

  • Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
  • Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
  • Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
  • Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
  • Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  • Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
  • Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
  • Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  • Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  • Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  • Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
  • İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
  • Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  • Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
  • Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
  • Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
  • Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
  • Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
  • Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
  • Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  • Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
  • Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  • Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  • Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  • Van – Van Büyükşehir Belediyesi

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Kargo şirketleri çalışıyor mu, kapandı mı? Giriş çıkış yasağı olan illere kargo gelecek mi?
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