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'de akılalmaz olay! Polisle yasağına uymayan gençler arasında kovalamaca

60 yaş üstü vatandaşlarımızdan sonra 20 yaş altı genç ve çocukların da sokağa çıkması yasaklanmıştı. tedbirlerine uyulması için canla başla görevlerini yerine getiren polis ve jandarma ekipleri, şaşkına çeviren olaylarla da karşılaşıyor. Bunlardan biri de 'de yaşandı. Polisle 20 yaş altı gençler arasındaki kovalamacanın görüntüleri herkesi hayrete düşürdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:03 ABONE OL
Kayseri'de akılalmaz olay! Polisle koronavirüs yasağına uymayan gençler arasında kovalamaca

Bu kadarına da pes! Yasağa uymayıp sokağa çıkan 20 yaş altındaki gençler, polisi peşlerinden koşturdu. Olayı pencerelerinden seyreden vatandaşlar da gençlere "evlerinize gidin" diyerek tepki gösterdi.

Corona virüsü yasağına uymayan gençleri polis kovalamaca sonunda böyle yakaladı | Video

2'Sİ KAÇTI, BİRİ YAKALANDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı.
Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesinde yaşanan olayda devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayarak sokakta dolaşan 3 genci fark etti. Polis aracını görünce kaçmaya başlayan gençler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Gençlerden ikisi mahallede bulunan caminin bahçesine girerek polis ekiplerini atlatmaya çalışırken, bir genç kovalamaca sonunda yakalandı.

Evlerinin balkonundan yaşanan kovalamacayı görüntüleyen vatandaşlar da gençlere 'evinize gidin' diyerek tepki gösterdi.

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Kayseri'de akılalmaz olay! Polisle koronavirüs yasağına uymayan gençler arasında kovalamaca
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