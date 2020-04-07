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'de sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre 'nin Yahyalı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine (79) ve Yahya Akar (81) çifti yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 16:46 ABONE OL
Kayseri'de sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Çiğilli Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yahya ve Emine Akar çifti, sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen çocukları tarafından yataklarında hareketsiz bulundu.

ÇİFTİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yahya ve Emine Akar çiftinin canseız bedenleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri'de sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti
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