‘Koronavirüsten korur’ diyerek muska yazdı, tutuklandı

İSTANBUL Polisi tarafından önceki günlerde Güngören'de yakalanan umut taciri Fikret G. (61), büyü bozma, kısmet açma, hastalıklardan kurtarma ve ayrılanları barıştırma vaatleriyle insanlardan para alıyordu. Kendisinden büyü bozma bahanesiyle randevu alan sivil polislerce suçüstü yakalanan Fikret G. gözaltına alınmıştı. "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen umut taciri Fikret G. tutuklandı. Kendisini insanlara bilirkişi, araştırmacı yazar, şair ve fahri müfettiş olarak tanıtan ve benzer bahanelerle paralar alarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Fikret G.'nin son olarak dünyayı saran koronavirüs salgınını da bahane ederek insanlardan para aldığı iddia edildi. İddialara göre Fikret G., "Muska yazarak koronavirüsten koruyorum" diyerek tuzağa düşürdüğü insanları da dolandırdı.