Kumar masasında böyle yakalandılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat halen faaliyet yürütülen iş yerleri ve mekanlara yönelik denetimleri sürdüren İstanbul Polisi, Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye baskın yaptı. Muhtar Yektan Sokak üzerindeki kıraathanenin açık olduğu ve içeride yasa dışı bir şekilde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yapan polisler, kapalı olması gereken iş yerinde yasa dışı kumar oynayan kişileri kumar masasında suçüstü yakaladı. Operasyon anları ve söz konusu kişilerin kumar masasında iskambil oyunu oynarken suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

MASADAKİ PARAYA EL KONULDU

Koronavirüs salgınına rağmen evlerinden çıkarak bir de tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye giden ve yasa dışı bir şekilde kumar oynayan beş kişinin oturduğu masanın üzerindeki 400 lira nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi Cafer K.'ya "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Adreste yasa dışı kumar oynayan beş kişiye ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle biner lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri ise Fatih İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.