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Lokum gibi tarifi! Evde irmik helvası nasıl yapılır?

Çok sevilen Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Hem uygun hem de pratik bir tarif arıyorsanız tam size göre! Akşam yemeğinden sonra yenebilecek hafif ve lezzetli irmik helvası tarifini denenmiş tariflerle sizlere sunuyoruz. İrmik helvası tarifi küçük büyük birçok insanın favori tatlısı. Peki pratik ve leziz irmik helvası nasıl yapılır? tarifi için hangi malzemeler gerekiyor? İşte nefis irmik helvası tarifi...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:36 ABONE OL
Lokum gibi irmik helvası tarifi! Evde irmik helvası nasıl yapılır?

Kalp ve böbrek sağlığı açısından oldukça faydalı olan irmik helvası düşük kalorili bir tatlı arayanların tercihi olacak. Hem tatlı isteğinizi dindirecek hem de lezzetle yemenizi sağlayacak irmik helvası tarifini sizlere sunuyoruz. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz irmik helvası tarifi sevdiklerinizi mutlu edecek. İrmik helvası yaparken hangi ipuçlarından yararlanmalıyız? İrmik helvası için malzemeler nelerdir? İşte evde pratik yapabileceğiniz nefis tereyağlı irmik helvası tarifi...

İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

  1. 250 gr irmik (1,5 su bardağı)
  2. 190 gr şeker ( 1 su bardağından biraz fazla)
  3. 400 gr su (2 su bardağı)
  4. 100 gr süt (1/2 su bardağı)
  5. 125 gr margarin ya da tereyağ
  6. 25 gr sıvı yağ (1/4 çay bardağı)
  7. 15 gr çam fıstığı (1 yemek kaşığı)

İRMİK HELVASI YAPILIŞI:

Yağı eritip irmiği içine ekleyin ve kısık ateşte irmikler pembeleşene kadar karıştırın. Daha sonra fıstıkları ilave edin ve kavurma işlemine fıstıklar da pembeleşene kadar devam edin. Bu arada başka bir kapta kaynattığınız şerbeti hazır tutun. Önce sütü kavrulmuş irmik üzerine dökün ve karıştırın, sonra kaynamış şerbeti ilave edin ve karıştırın, hemen sonrasında ocaktan alın. 10-15 dk. Üzeri örtülü bir şekilde dinlendirdikten sonra servis yapın.

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Lokum gibi irmik helvası tarifi! Evde irmik helvası nasıl yapılır?
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