Mengen Pilavı nasıl yapılır? İşte mengen pilavı tarifi…

Mengen pilavı ana malzemesi pirinç ve kuzu etidir. Pirincin kuzu etiyle ve diğer malzemelerle birşelmesiye müthiş bir aromaya sahip olan mengen pilavı yapılır. Mengen pilavı yöresel bir lezzettir. Bolu yöresine ait olan mengen pilavı akşam yemeklerinin vazgeçilmez bir lezzetidir. Hem besleyici hem lezzetli malzemelerden oluşan mengen pilavının yapımı oldukça kolaydır.

MENGEN PİLAVI İÇİN MALZEMELER

500 gr pirinç 250 gr kuzu kuşbaşı et 2 soğan 3 domates 200 gr mantar 1 demet dereotu 2 yemek kaşığı tereyağı 100 gr ceviz içi 8 su bardağı su 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber Tuz

MENGEN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci ılık tuzlu suda bekletin. Birkaç kez yıkayıp süzün. Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın. Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin. Dereotunu yıkayıp kıyın.

Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin. Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve toz şekeri ilave edip kaynatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın.

Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın. Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın. Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın.