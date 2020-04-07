Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mengen Pilavı nasıl yapılır? İşte mengen pilavı tarifi…

nasıl yapılır? İşte

Yöresel bir lezzet olan ve damakta hoş bir tat bırakan mengen pilavının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. adını ’nun Mengen ilçesinden alır. Bolu’ya özgü yöresel bir lezzet olan mengen pilavı sofranın baş tacı olabilecek kadar güzel bir lezzete sahiptir. Tereyağının eşsiz aromasıyla birleşen kuzu eti mengen pilavına lezzet veren en önemli iki malzemedir. Mengen pilavını sulu yemeklerin yanında tercih edebileceğiniz gibi ana yemek olarak salata veya cacıkla birlikte tüketebilirsiniz. Peki, tadı damakta kalan ? İşte mengen pilavının malzemeleri ve

Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:28 ABONE OL
Mengen Pilavı nasıl yapılır? İşte mengen pilavı tarifi…

Mengen pilavı ana malzemesi pirinç ve kuzu etidir. Pirincin kuzu etiyle ve diğer malzemelerle birşelmesiye müthiş bir aromaya sahip olan mengen pilavı yapılır. Mengen pilavı yöresel bir lezzettir. Bolu yöresine ait olan mengen pilavı akşam yemeklerinin vazgeçilmez bir lezzetidir. Hem besleyici hem lezzetli malzemelerden oluşan mengen pilavının yapımı oldukça kolaydır.

MENGEN PİLAVI İÇİN MALZEMELER

  1. 500 gr pirinç
  2. 250 gr kuzu kuşbaşı et
  3. 2 soğan
  4. 3 domates
  5. 200 gr mantar
  6. 1 demet dereotu
  7. 2 yemek kaşığı tereyağı
  8. 100 gr ceviz içi
  9. 8 su bardağı su
  10. 1 tatlı kaşığı toz şeker
  11. 1 tatlı kaşığı kekik
  12. 1 çay kaşığı karabiber
  13. Tuz

MENGEN PİLAVI NASIL YAPILIR?

  • Pirinci ılık tuzlu suda bekletin. Birkaç kez yıkayıp süzün. Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın. Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin. Dereotunu yıkayıp kıyın.
  • Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin. Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve toz şekeri ilave edip kaynatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın.
  • Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın. Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın. Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BOLU NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mengen Pilavı nasıl yapılır? İşte mengen pilavı tarifi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA