Nafile namaz nedir? Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Berat, Arapça'da temize çıkmak anlamına gelir. Bugün içerisinde yapacağı ibadetler ile huzura erişmek, manevi olarak temizlenmek isteyen vatandaşlar, nafile namazı nedir, nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Kandil gecelerinde yapılan ibadetlerden bir tanesi olan nafile namazına ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte nafile namazı ile ilgili merak edilenler…

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır. İşte nafile namazı kılınışı...