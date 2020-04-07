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Nişan sonrası sokak ortasıda halay çekmişlerdi! 'daki skandalın cezası beli oldu

tedbirleri kapsamında, herkes kuralına dikkat etmek zorunda. Ancak 'da bir nişan sonrası bir grup vatandaş sokak ortasında halay çekti ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bu skandal görüntülere sebep olan 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 18:58 ABONE OL
Nişan sonrası sokak ortasıda halay çekmişlerdi! Ankara'daki skandalın cezası beli oldu

Mamak Misket Mahallesi'nde bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, Corona Virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Corona Virüs tedbirlerine aykırı hareket ettiklerini tespit edilen 8 kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

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Nişan sonrası sokak ortasıda halay çekmişlerdi! Ankara'daki skandalın cezası beli oldu
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