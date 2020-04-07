PTT maske takip: PTT maske ne zaman gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin nasıl sipariş edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. her hafta 1 paket olmak üzere içerisinde 5 adet maske bulunan paketler verilecek. Epttavm üzerinden yapılacak olan başvurulara yoğunluk olduğu için daha sağlıklı hizmet verilmesi adına başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Buna göre; PTT maske ne zaman gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

PTT MASKE NE ZAMAN GELİR? ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULAMA

Ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı zaman, ekranda görülen sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Eğer, gelen görüntüyü görmediyseniz, maske başvurunuzu tekrar yenilemeniz gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

İşte, ücretsiz maske için adım adım yapılması gerekenler...

E-DEVLET ÜCRETSİZ CORONA VİRÜS MASKESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda e-Devlet üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.

ePttAVM internet sitesinde yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Vatandaşlarımız,

Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.

Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.