Ramazan başlangıç tarihi ne zamana denk geliyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor, ilk oruç ne zaman?

On bir ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan bu mübarek tarihler ile ilgili olarak "2020 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından internet üzerinden yanıt arıyor. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşayan Müslümanlar Diyanet 2020 takviminde yer alan bu tarihleri araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde bu mübarek ay ile ilgili detayları derledik. Bununla beraber yardımlaşma ve kardeşlik ayı olarak da bilinen bu ayda "ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu da merak konusu. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç tarihi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre Nisan ayında idrak edilecek olan bu mübaret günler için geri sayım adeta başladı. Peki, Ramazan ayın kaçında başlıyor, hangi güne denk geliyor?

İşte detaylar...