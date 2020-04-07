Resimli Berat kandili mesajları: 2020 kısa ve uzun kandil mesajları ve sözleri ile hayırlı kandiller!

Ramazan ayının müjdecisi, Şaban ayının ortasında idrak edilen mübarek Berat Kandili'ne eriştik. Berat Gecesi, yani bu gece, önümüzde yaşayacağımız bir yılın ölüm ve doğumları, tüm yaşanacaklar Hak katında yazılıyor. Berat Kandili'ni ve Berat gecesini idrak edecek olan müslüman vatandaşlar, yakınlarına göndermek için Berat Kandili mesajları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Haberimizde, uzun ve kısa Berat kandili mesajları ve sözlerini derledik. Seçeceğiniz kandil mesajı ve sözlerini, Whatsapp ve SMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilir, onlara 'Hayırlı kandiller' dileyebilirsiniz.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI - HAYIRLI KANDİLLER

Berat gecesi gibi layıkıyla değerlendirilmesi tavsiye edilen gecelerde insanlar çokça ibadet ve tövbe eder. Bugün akşam da Müslümanlar ellerini semaya açarak dualar edecekler.

İşte en yeni resimli Berat Kandil mesajları ve 'hayırlı kandiller' sözleri...