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Resimli mesajları: 2020 kısa ve uzun ve sözleri ile hayırlı kandiller!

Müslümanlar yeni bir yılda yeni bir ’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Berat Kandili’nde yapılacak ibadetlerin yanı sıra Berat Kandili mesajları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu gece, Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sevdiklerinden uzak olanlar, onların bu mübarek gününü tebrik etmek için resimli Berat ve sözlerini araştırıyorlar. Beğendiklerinizi, kolayca ya SMS yolu ile sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli Berat Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İşte, en güzel resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:24 ABONE OL
Resimli Berat kandili mesajları: 2020 kısa ve uzun kandil mesajları ve sözleri ile hayırlı kandiller!

Ramazan ayının müjdecisi, Şaban ayının ortasında idrak edilen mübarek Berat Kandili'ne eriştik. Berat Gecesi, yani bu gece, önümüzde yaşayacağımız bir yılın ölüm ve doğumları, tüm yaşanacaklar Hak katında yazılıyor. Berat Kandili'ni ve Berat gecesini idrak edecek olan müslüman vatandaşlar, yakınlarına göndermek için mesajları ile ilgili araştırma yapıyorlar. Haberimizde, uzun ve kısa Berat kandili mesajları ve sözlerini derledik. Seçeceğiniz kandil mesajı ve sözlerini, Whatsapp ve SMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilir, onlara 'Hayırlı kandiller' dileyebilirsiniz.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI - HAYIRLI KANDİLLER

Berat gecesi gibi layıkıyla değerlendirilmesi tavsiye edilen gecelerde insanlar çokça ibadet ve tövbe eder. Bugün akşam da Müslümanlar ellerini semaya açarak dualar edecekler.

İşte en yeni resimli Berat ve 'hayırlı kandiller' sözleri...

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Resimli Berat kandili mesajları: 2020 kısa ve uzun kandil mesajları ve sözleri ile hayırlı kandiller!
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