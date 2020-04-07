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8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK markette hangi ürünler indirimde?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba yeni ürünleriyle karşımıza çıkan mağazada indirim günleri ilgiyle takip ediliyor. Temizlik, gıda ve teknoloji ürünlerinde eksikleri olan vatandaşlar ‘’ 8 Nisan kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Evinin tüm ihtiyaçlarını en yakınındaki mağazadan karşılamak isteyenler indirimli ürünler listesini kontrol ediyor. Bütçesine uygun ve kaliteli ürünlerden yararlanmak isteyenler ŞOK indirim listesine göz gezdiriyor. Bu hafta Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 27,90 TL, Sera Çöp Torbası 4,50 TL, Lody Club Deodorant 6,45 TL ve Vernel Max Yumuşatıcı 2’li Fırsat Paketi 25 TL ve Üzeri alışverişlerde 16 TL’den satışa sunulacak. Öte yandan bebek bakım ürünlerinde de kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Peki her bütçeye hitap eden ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 8 Nisan 2020 indirim listesi

Giriş Tarihi: 7.4.2020 22:48 ABONE OL
ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK markette hangi ürünler indirimde?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 8 Nisan'dan itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde yok yok! Bu haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Kataloğun en dikkat çeken ürünlerinde şüphesiz temizlik ve bebek bakım ürünleri oluyor. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar indirimli ürünleri merak ederken FisherPrice Mama Kasesi 6,99 TL FisherPrice Mama Tabağı 9,99 TL Bebek Güvenlik Ürünleri 3,99 TL Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 9,99 TL'den satışa sunulacak. Birçok üründe cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 8 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! 8 NİSAN 2020

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Hem uygun hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, ŞOK indirimli listesine bakabilir, uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

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ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK markette hangi ürünler indirimde?
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