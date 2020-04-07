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Sokak hayvanlarına yardım eli

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Sokak hayvanlarına yardım eli
TÜM dünyayı etkisi altına alan ve insanları hapseden koronavirüs, sahipsiz sokak hayvanlarını da zor durumda bıraktı. Murat Cem Yetgin ve Fuat Çavuş, tüm risklere rağmen can dostlara yardım eli uzattı. Yetgin. 2012'den beri haftanın 3 günü arabasına doldurduğu kovalarca yemi bütün gün hayvanlara dağıtıyor. Kurtköy'ün ormanlık alanlarında 100-150 farklı noktaya yardımları ulaştırıyor ve kendisinin bu şartlarda bile yardımı devam ettirdiğini çünkü hayvanların insanların yardımına muhtaç olduğunu söylüyor.
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Sokak hayvanlarına yardım eli
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