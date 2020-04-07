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Son dakika haberi: 'de tüyler ürperten olay! Kız kardeşine anlatınca acı gerçek ortaya çıktı

'de gelen son dakika haberi her satırı ile kan donduruyor. Öyle ki, Merkezefendi ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşanan olay, mahalleyi de ayağa kaldırdı. Nagihan K. (35) isimli kadın iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.'yı boğarak öldürdü. Olay, sabah erken saatlerde kadının kardeşini telefonla araması üzerine ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Denizli'de tüyler ürperten olay! Kız kardeşine anlatınca acı gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Olay Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Nagihan K. (35) isimli kadın iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu A.S.K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan K., daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik A.S.K.'nın öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Korkunç olayın ardından anne Nagihan K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberi: Denizli'de tüyler ürperten olay! Kız kardeşine anlatınca acı gerçek ortaya çıktı
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