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Başkan Erdoğan açıkladı! e-Devlet ile ücretsiz PTT maske başvrurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebi online başvuru...

e-Devlet ile hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Vatandaşlar, e-devlet kanalı üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunmak için PTT maske formu dolduracak. Salgına karşı son olarak alınan tedbirlerden bir tanesi de market, otobüs, metrobüs gibi toplu kullanım alanlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmiş olması. Alınan bu kararı takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “PTT ücretsiz maske dağıtımı” yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz gün https://maske.epttavm.com/ adresi aracılığıyla ePttAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Dün akşam saatleri itibarıyla ePttAVM’nin ilgili sayfasına yoğun talep olması sebebiyle başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya devam edileceği belirtildi. Bugünden itibaren vatandaşların PTT online maske başvurusu için e-devlet kanalını kullanması gerekiyor. Peki Sağlık Bakanlığı ücretsiz maske talebi oluşturmak için e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT maske formu ve online başvuru sürecine ilişkin detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:11 ABONE OL
Başkan Erdoğan açıkladı! e-Devlet ile ücretsiz PTT maske başvrurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebi online başvuru...

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ortaklaşa alınan karar neticesinde PTT gerçekleştirilecek. Dün akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre başvuruların ePttAVM üzerinden alınacağı açıklanmıştı. İlgili sayfanın yoğun talebi karşılayamaması sebebiyle başvuru sürecine e-Devlet üzerinden devam edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından PTT ücretsiz maske dağıtımı talebi oluşturacak vatandaşların, ePttAVM yerine e-devlet kanalını kullanması gerekiyor. Peki PTT maske talebi oluşturmak için e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebinde bulunacakları yönlendirmek adına oluşturduğumuz son dakika haberinin ayrıntıları…

E-DEVLET PTT ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI, TALEBİ VE BAŞVURUSU

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunda hale getirilmesi ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? PTT ONLİNE MASKE BAŞVURUSU

Ücretsiz maske başvurusu dün akşam itibariyle EPTTAVM üzerinden açılmıştı. Ancak yaşanan yoğunluk üzerine daha sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz…

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Başkan Erdoğan açıkladı! e-Devlet ile ücretsiz PTT maske başvrurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebi online başvuru...
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