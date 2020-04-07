Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Esenyurt'ta korkutan patlama!

Son dakika haberi: 'ta korkutan patlama!

Esenyurtta bir binada patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre; yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken binadaki ve çevredeki vatandaşlar büyük şok yaşadı. Patlamanın nedeni olarak doğal gaz şüphesi üzerinde duruluyor.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 16:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Esenyurt'ta korkutan patlama!

Esenyurtta bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patlama Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

Aynı zamanda polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Merak ettiği için gelen vatandaşların geçişine izin verilmiyor.

DUVARLAR PATLADI, EŞYALAR DIŞARI FIRLADI

Patlamanın etkisiyle dairelerin duvarları ve doğramaları parçalandı. Mobilya eşyaları da dışarı fırladı.

Yeni olduğu görülen binadaki patlamanın sebebi net olarak bilinmemekle birlikte doğal gaz şüphesi üzerinde duruluyor.

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama! Olay yerinden ilk görüntüleri... | Video

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama! Olay yerinden ilk görüntüleri... | Video

Koronavirüs testinden kaçan 40 yaşındaki adam ölü bulundu!
Koronavirüsü yenen vatandaş böyle uyardı: Eğer bunlar varsa mutlaka hastaneye gidin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Esenyurt'ta korkutan patlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA