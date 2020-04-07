Son dakika haberi: Esenyurt'ta korkutan patlama!

Esenyurtta bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patlama Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

Aynı zamanda polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Merak ettiği için gelen vatandaşların geçişine izin verilmiyor.

DUVARLAR PATLADI, EŞYALAR DIŞARI FIRLADI

Patlamanın etkisiyle dairelerin duvarları ve doğramaları parçalandı. Mobilya eşyaları da dışarı fırladı.

Yeni olduğu görülen binadaki patlamanın sebebi net olarak bilinmemekle birlikte doğal gaz şüphesi üzerinde duruluyor.

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama! Olay yerinden ilk görüntüleri... | Video

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama! Olay yerinden ilk görüntüleri... | Video