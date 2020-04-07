SON DAKİKA: PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E Devlet ve ePttAVM ile PTT ücretsiz maske dağıtımı talebi için online başvuru ekranı

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilecek olan ücretsiz maske dağıtımı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yapılan ilk duyuruda, https://maske.epttavm.com/ üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılacağı belirtilmiş; ancak yaşanan yoğunluğun ardından online başvuruların E Devlet üzerinden alınacağı ifade edilmişti. Gelen son bilgilere göre, ePTTAVM üzerinden bedava maske başvurusu yeniden alınmaya başlandı. Bu noktada, henüz ilgili formu doldurmayan ve online talepte bulunmayan vatandaşların konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLERE VERİLECEK?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ePTTAVM ve E-Devlet giriş ekranı üzerinden online başvurusu yapılacak olan bedava maske dağıtımı hakkında şartlar ve kimlerin yararlanacağına yönelik bilgiler de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından

EPTTAVM MASKE TALEBİ FORMU NASIL DOLDURULUR? PTT ONLİNE VE E DEVLET GİRİŞ EKRANI

Haberimizden, adım adım online PTT ve E-Devlet ücretsiz maske başvurusu talebi formu hakkında bilgi edinebilir, bedava maske dağıtımı başvuru ekranını görüntüleyebilirsiniz.

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