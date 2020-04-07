Süleyman Çakır kimdir? İşte Kurtlar Vadisi dizisi karakteri Süleyman Çakır ile ilgili detaylar...

Televizyonların bir dönem en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde yer alan karakterlerden Süleyman Çakır sosyal medya ve Google arama motorunda trend oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan karaktere ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde Süleyman Çakır kimdir? sorusuyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Süleyman Çakır kimdir? İşte ayrıntılar...

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter...