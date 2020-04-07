Sürücü serbest kaldı acım ikiye katlandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki aracına market poşetlerini yerleştiren polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına kazaya şahit olan polisin eşi Ayşe Karaca, "Acım ikiye katlandı" diyerek tepki gösterdi. Kaza önceki gün Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesinde meydana geldi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca marketten alışveriş yapıp, torbaları aracına bıraktı. Daha sonra park halindeki aracına bindiği sırada İsmail G. (45) idaresindeki otomobil Karaca'ya çarptı. Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Yakup Karaca'nın ölümüne neden olan sürücü İsmail G. gözaltına alındı. İsmail G'nin hatalı şerit değiştirdiği, hız sınırını aştığı belirlendi. İsmail G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Polis memuru Yakup Karaca'nın (50) ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına Karaca ailesi isyan etti. Kaza anında eşini araç içerisinde beklerken kazaya şahit olan Ayşe Karaca, sürücünün serbest kalmasıyla acısının iki kat arttığını söyledi. Karaca, "Ben eşimi aracın arka koltuğunda bekliyordum. Eşim alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetleri arka koltuğa benim yanıma koydu. Tam bu sırada bir araç aşırı hızlı şekilde gelip eşime çarpıp sürükledi. Her şey birkaç saniye içinde oldu. Katil sürücüden şikâyetçiyim" dedi.

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