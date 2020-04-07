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kimdir? nereli, , mesleği ne?

Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayınlanan yarışma programlarından birisi olan Survivor’da ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya mücadelesine sahne olan bu sezonun yeni bölümünde ünlüler takımında mücadele eden ile ilgili detaylar merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde kimdir, nereli, , mesleği ne? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, kimdir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 01:21 ABONE OL
Survivor Parviz kimdir? Perviz Abdullayev nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Televizyonların uzun soluklu yarışma programı Survivor ünlüler – gönüllülerde bu sezonun mücadelesi kıran kırana sürerken ünlüler takımndan Parviz Abdullayev'e ilişkin bilgiler merak edilerek arama motorlarında Survivor Perviz Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Survivor Parviz kimdir? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?


5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı...

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Survivor Parviz kimdir? Perviz Abdullayev nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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