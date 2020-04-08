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200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü

Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu , iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı 'yi sopayla dövdü. Sultani, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 16:37 ABONE OL

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den iddiaya göre 200 lira alacağı istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taheri, Sultani'ye sopayla saldırıp dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü
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