34 yıllık evlilik yüzüklerini bağışladılar

TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ

Tokat'ta yaşayan Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti, yardım istedikleri polisler aracılığıyla evlilik yüzükleri ile altın küpeleri bozdurarak, bin 310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. 34 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi çift, kronik rahatsızlıkları olduğu için tedbirler kapsamında evden çıkamayınca 155'i aradı. Polis ekipleri duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek, yüzük ve küpeleri teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Karşılığı olan 1310 lirayı alan ekipler, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı. Emekli İsa Akgül, polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanı'mızı dinlerken duygulandı. Bana 'Ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun?' dedi. Ben de destekledim. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuz olmasını istedik" dedi. Gülhanım Akgül ise "Sevabı bize yeter, diye verdim" diye konuştu.