82 kişiye korona cezası kesildi

İstanbul polisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaptığı kontrol ve denetimlerde çok sayıda kişiye ve araç sürücüsüne yasal işlem yaptı. Polisler kapalı olması gereken fakat halen faaliyet yürüten işyerlerine ve izinsiz bir şekilde kaçak sağlık maskesiyle izinsiz sahte el dezenfektanı imal edilen adreslere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Son 16 günde yapılan denetim ve kontrollerde; tedbirlere uymayan 97 işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Toplam 2 bin 478 kişiye cezai işlem uygulandı. Aynı süre içerisinde 48 araç da trafikten men edildi. İstanbul'da 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 82 kişiye de işlem yapıldığı belirtildi.