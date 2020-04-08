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aktüel ürünler kataloğu ile teknolojide DEV İNDİRİM! 9 Nisan kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri her Perşembe raflarda yerini alıyor. Katalogda elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatlerden kaçmazken öte yandan; bayan terlik çeşitleri, boya ürünleri, kitaplık, kulaklık, spor ayakkabı gibi pek çok alana dair ürünlerde indirimler olacak. Aynı zamanda mutfak araç ve gereçlerinde de pek çok indirimli ve çeşitli ürünler yer almaktadır. Buna göre; kataloğunda bu hafta neler var? İşte 9 Nisan Perşembe tam listesi!

Giriş Tarihi: 8.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 09:26 ABONE OL
A101 aktüel ürünler kataloğu ile teknolojide DEV İNDİRİM! 9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlara her hafta cazip ürünler sunan marketler zinciri günde binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Hem her cebe hem de her ekonomiye uygun fiyatlara sahip olan A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Sunny Reflex Çelik Kettle 59,95 TL, Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutuma Makinesi 85 TL, Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 TL, Piranha Bluetooth Hoparlar 34,95 TL gibi fiyatlardan satışa sunulacak. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 NİSAN 2020 PERŞEMBE

A101 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen indirimli katalog ürünleri vatandaşların hizmetine sunulacak. Teknolojiden elektroniğe, ev eşyalarından kıyafete kadar pek çok üründen çeşitliliğin sağlandığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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A101 aktüel ürünler kataloğu ile teknolojide DEV İNDİRİM! 9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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