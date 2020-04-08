Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu yayınlandı. Her Perşembe yeni ürünleriyle tüketicisinin karşısına çıkan mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Evinde mutfak, teknoloji ve gıda eksiği olan vatandaşlar ‘’ 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ev hanımları bütçesine uygun alışveriş yapmak için fırsatlara göz gezdiriyor. Bu haftanın indirimli ürünler arasında buzdolabı, su ısıtıcısı, tıraş makinesi, cep telefonu ve elektrikli süpürge dikkat çekiyor. Hem eksiklerini tamamlamak isteyenler hem de uygun fırsat indirimlerinden yararlanmak isteyenler 9 Nisan’dan itibaren mağazada uzun kuyruklar oluşturacak. Öte yandan beyaz eşya alacaklar için çamaşır makinesi ve derin dondurucu uygun fiyatlarıyla müşterisini bekliyor. Buna göre cazip indirimleriyle dikkat çeken A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirim kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 23:49 ABONE OL
A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu raflara dizildi. 9 Nisan'dan itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinden ev ihtiyaçlarınızı giderebilir, uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Her Perşembe yeni ürünleriyle karşımıza çıkan mağazada indirim günleri ilgiyle takip ediliyor. Temizlik, gıda ve teknoloji ürünlerinde eksikleri olan vatandaşlar '' 9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Evinin tüm ihtiyaçlarını en yakınındaki mağazadan karşılamak isteyenler indirimli ürünler listesine bakıyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 9 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler indirim kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI (9 NİSAN 2020)

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Özellikle ev hanımlarının ilgi odağı olan A101 marketin bu haftaki indirim listesi raflardaki yerini aldı. İşte, 9 Nisan A101 aktüel ürünler indirim kataloğu tam listesi sizlerle…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA