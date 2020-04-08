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UYGULAMASI: , ne demektir? nasıl ve nereden indirilir?

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Her geçen gün güncel bilgiler ve gelişmelere dair yeni detaylar gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplantısı sonrası, koronavirüse karşı alınan kararları duyurdu. Covid-19 teşhisi konulan hastaların takibini yapmak için geliştirilen uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Öte yandan koronavirüs hastalarının bu aplikasyonu indirmek zorunda olduğunu ifade ederken konu ile ilgili araştırmalar ve merak edilenler sorgulanıyor. Buna göre; nedir, ne demektir? nasıl ve nereden indirilir?

Giriş Tarihi: 8.4.2020 13:01 ABONE OL
APLİKASYON UYGULAMASI: Aplikasyon nedir, ne demektir? Corona virüsü aplikasyonu nasıl ve nereden indirilir?

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınına ilişkin son verileri akşam saatlerine doğru vatandaşlara aktarırken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, bir sistemi geliştirildiğini ve bu uygulamanın 3 gün içerisinde hayata geçirileceğini duyurdu. Buna göre; , ne demektir? Corona virüüs aplikasyonu nasıl ve nereden indirilir?

CORONA VİRÜSÜ APLİKASYONU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü hastalarının takibi için geliştirilen bir aplikasyon uygulamasının yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Covid-19 salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edildiği için vatandaşlar internet üzerinden aplikasyon nedir, ne demektir gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; nedir, nasıl kullanılır?

İşte yanıtı!

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APLİKASYON UYGULAMASI: Aplikasyon nedir, ne demektir? Corona virüsü aplikasyonu nasıl ve nereden indirilir?
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