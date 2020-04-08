APLİKASYON UYGULAMASI: Aplikasyon nedir, ne demektir? Corona virüsü aplikasyonu nasıl ve nereden indirilir?

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınına ilişkin son verileri akşam saatlerine doğru vatandaşlara aktarırken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, bir aplikasyon sistemi geliştirildiğini ve bu uygulamanın 3 gün içerisinde hayata geçirileceğini duyurdu. Buna göre; aplikasyon nedir, ne demektir? Corona virüüs aplikasyonu nasıl ve nereden indirilir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü hastalarının takibi için geliştirilen bir aplikasyon uygulamasının yakın zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Covid-19 salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edildiği için vatandaşlar internet üzerinden aplikasyon nedir, ne demektir gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; corona virüs aplikasyonu nedir, nasıl kullanılır?
İşte yanıtı!