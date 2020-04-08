Banka, eczane ve market çalışma saatleri 2020: Corona sebebiyle banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre banka, eczane ve marketlerin çalışma saatleri değişti. Eczanelerden ilaç, bankalarda hesap açma kapama, marketten gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş ''bugün banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde görülen Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu kararla birlikte temas en az seviyeye indirilmiş olacak. Peki temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar için banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 Banka, eczane ve market çalışma saatleri

BANKA, ECZANE VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında banka, eczane ve marketlerin çalışma saatleri değişti. Hem finansal hem de temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar '' banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…