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, çalışma saatleri 2020: Corona sebebiyle banka, eczane ve , kaçta kapanıyor?

Yeni tip corona virüsü COVID-19 salgını kapsamında , çalışma saatleri değişti. Ülkemizde görülen koronanavirüs tedbirlerinde virüsün yayılmasını önlemek adına çoğu iş yerleri evden çalışma kararı alırken geçtiğimiz günlerde de eczane, market ve bankaların çalışma saatlerinde değişiklik olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte hem temas azaltılacak hem de kısa zamanda birçok iş yapılmış olacak. Hem finansal hem de temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar ‘’Banka, eczane ve , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka, eczane ve 2020

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:49 ABONE OL
Banka, eczane ve market çalışma saatleri 2020: Corona sebebiyle banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre , eczane ve marketlerin çalışma saatleri değişti. Eczanelerden ilaç, bankalarda hesap açma kapama, marketten gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş ''bugün banka, eczane ve , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde görülen Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu kararla birlikte temas en az seviyeye indirilmiş olacak. Peki temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar için banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 Banka, çalışma saatleri

BANKA, ECZANE VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında banka, eczane ve marketlerin çalışma saatleri değişti. Hem finansal hem de temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar '' banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…

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Banka, eczane ve market çalışma saatleri 2020: Corona sebebiyle banka, eczane ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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