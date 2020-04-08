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Cezaevinden çıktı sokak ortasında öldürüldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Cezaevinden çıktı sokak ortasında öldürüldü
Adana'da iki kişinin öldüğü restoran cinayetinin sanıklarından olduğu iddia edilen ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Kemal Daş (57), sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay önceki akşam saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068 Sokak'ta meydana geldi. Kemal Daş, sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede, Kemal Daş'ın 11 Eylül 2017'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki lüks restoranda kira bedeli ve hisse devretme yüzünden çıkan silahlı saldırıda Murat Sultan ile Orhan Koğan'ın öldürülmesi olayına karıştığı ve cezaevinde 1,5 yıl tutuklu kalan Daş'ın 6 ay önce serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaydan yaklaşık 7 ay sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Daş, adliyeye sevk edildiği sırada "Su akar yatağını bulur" demişti.
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Cezaevinden çıktı sokak ortasında öldürüldü
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