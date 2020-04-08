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Cips poşetine sıkışan kirpi, köy muhtarı tarafından kurtarıldı

'da cips poşetine sıkışan kirpi kurtarıldı. Arız köyünde ahıra gitmek için evinden çıkan köy muhtarı Kenan Simsar, bir ses duydu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 13:14 ABONE OL
Cips poşetine sıkışan kirpi, köy muhtarı tarafından kurtarıldı

Çevresine baktığında bir kirpinin cips poşetine sıkıştığını gören Simsar, hayvanı kurtararak serbest bıraktı.

Simsar, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kenan Simsar, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde yürürken bir ses duyduğunu söyledi.

Sesin geldiği tarafa doğru gittiğinde bir kirpinin kafasının poşetin içinde olduğunu gördüğünü anlatan Simsar, "Çıkardığımda kirpi çok halsizdi. Başında bir süre bekledim. Sonra kendine gelmeye başladı. Cips poşetinden dökülen cipsleri yemeye başladı. Muhtemelen cipsleri yemek isterken poşete sıkıştı." dedi.

Simsar, yöre sakinlerinden doğaya çöp atmamalarını da istedi.

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Cips poşetine sıkışan kirpi, köy muhtarı tarafından kurtarıldı
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