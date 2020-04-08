‘Dışarı çıkamayınca keneviri bahçeme ektim’

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, hintkeneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Ekipler adrese operasyon düzenledi. Bahçede 2 serada, 210 kök hintkeneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan Ramazan Başıbüyük'ün sorgusunda "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Kendim kullanacaktım. Satma gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Başıbüyük'e ev hapsi cezası verildi.