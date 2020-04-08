Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor

Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor

Yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Kayseri'de drone kullanan 19 yaşındaki markete dronu ile gidip bir poşet dolusu ev ihtiyacını aldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 17:49 ABONE OL
Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak için drone videoları çekip sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki İsmail Duran kendi topladığı FPV drone ile evinin market alışverişini yaptı. 20 yaş altındaki gençlerin Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Duran, çözümü kendi topladığı dronu devreye sokmakta buldu. Kayseri Yıldızevler Mahallesindeki evinin balkonunda ilk önce alacakların listesini yazan notu drona sabitledi.

Daha sonra dronu evinin karşısındaki markete göndererek yere iniş yaptı. Market sahibi dronun üzerindeki notu alarak ihtiyaçları bir poşete doldurdu. Poşeti dronun altına sabitlendikten sonra cihazı balkona getirip ihtiyacı olan malzemeleri temin etti. İsmail Duran çektiği videoda 20 yaşın altında olduğu için dronu ile alışverişini yaptığını ifade ederek "evde kal, güvende kal" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA