Diyanet açıkladı: Ramazan ayında camiler açık mı? Teravih namazı camide kılınacak mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kendilerini izole ediyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Kalabalık ve toplu ortamlarda daha çabuk ve hızlı şekilde bulaştığından böyle alanlarda kimsenin bulunmaması gerekiyor. Mübarek üç aylara girmemiz ve Ramazan ayına az bir zaman kala vatandaşlar camilere gitmek, dualar etmek, namazlarını burada kılmak istiyorlar. Özellikle teravih namazı camide kılınacak mı ya da Ramazan ayında camile açık olacak mı sorularına yanıt ararlarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya yönelik tüm soruların yanıtlarını vermiş oldu. Buna göre; Ramazan ayında camiler açık olacak mı? Teravih namazı camide kılınacak mı?

İşte yanıtı!

RAMAZAN AYINDA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece

Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.