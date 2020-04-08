Haberler Yaşam Haberleri Doktorları duygulandıran not! Yoğun bakımdan çıktı bunu yazdı

Doktorları duygulandıran not! Yoğun bakımdan çıktı bunu yazdı 41 yaşındaki müzisyen, yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Koronavirüs tedavisine alınan müzisyen, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Zamanla iyileşen müzisyen, henüz konuşmakta güçlük çektiği için not yazdı. Notu okuyan doktorlar gözyaşlarına engel olamadı. Notta şu satırlar yazıyordu: “Eşim meraktan ölmüştür, servise çıkacağımı arayıp söylerseniz ömür boyu duacınız olurum.”

Giriş Tarihi: 8.4.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 08:27 ABONE OL