‘Evimizi cennete çevirelim’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan ailelere tavsiyelerde bulunan SABAH yazarı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evlerimizi cennete çevirelim" dedi. Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gazeteci arkadaşımız bütün dünyayı tedirgin eden, olağanüstü tedbirlere zorlayan yüz binlerce kişiye bulaşan ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan virüsün büyüklüğünü merak etmiş, uzmanlar bu virüsün büyüklüğünü tarif etmişler. Bir milimetrenin milyonda biri kadar. Ancak elektron ve mikroskopla görülebiliyor. Ama dünyayı ne hale getirdiği malum. Burada bütün çabalara rağmen insanoğlunun bir virüs karşısında yaşadığı çaresizliği gözlemliyoruz. Sağlıkçıların hem gayretlerini hem olağanüstü çabalarını, özverisini, gıpta ve dua ile izliyoruz. Uyarıları dinliyoruz. Ancak bu virüs dolayısıyla eve izole olan insanlar zaman geçtikçe sıkıntılar yaşamıyor değiller. Yurt dışında boşanmalar çoğalıyor. Yer yer şiddet görülüyor. İsyan edenler, huzursuzluk çoğalıyor. Biz ise bu gönüllü karantina günlerini fırsata çevirmeliyiz bu günler aile fertleri arasında beraberliği, sevgiyi tetiklemelidir. Dayanışmayı işler hale getirelim. Evde oturma vesilesi ile anne ve babalar evlatlarıyla yakınlaştılar. Karı-koca sohbet etmeye başladılar. Komşular birbirlerinin halini, hatırını, derdini sorar oldular. İyilik damarları kabardı. Bir diğer açıdan hayatın nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu müşahede etme imkânı buldular. Devasa güç ve imkânlara rağmen bir virüs karşısındaki çaresizliğimiz bundan sonra en azından helal ve haram, kul hakkı gibi noktalarda hassasiyetimizi yenilediyse bu bile büyük bir nimettir."* Her gün Kur'an-ı Kerim okuyalım. Mealini ve tefsirini gözden geçirelim. Tefekkür edelim.* Küçük sûreleri ezberleyelim. Evlatlarımızı teşvik edelim.* Evimizde küçük bir köşeyi itikâf yani yüce Allah'a yakarış, dua, tefekkür yeri edinelim. Bu Hz. Peygamber'in sünnetidir.* Namaza başlayalım, kılamadığımız namazları kaza edelim.* Evimizi sohbet, salatu selam, ailece cemaatle namazla cennete çevirelim.* Peygamberimizin hayatını okuyalım.* Sahih hadislerden bir demet oluşturup okuyalım.* Geçmişimizi gözden geçirelim.* Tevbe edelim.* Eşimize yemek ve ev düzeninde yardımcı olalım.* Yaşlılarımız, genç çocuklarımıza öğütte bulunsunlar, tecrübelerini yansıtsınlar.* Elimizden geldiğince iyilik yapalım açık veya gizli yardım edelim teşvikte bulunalım.* Üzdüğümüz kalbini kırdığımız insanlar varsa helallik alalım.* Sağlığın ve hürriyetin ne kadar önemli bir nimet olduğunu yeniden hatırlayalım.* Hayat, haset etmeye değmez. İşte gördünüz. O halde dedikodudan, boş işlerden vazgeçin.