Fen’de konu az detay çok

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 7 Haziran'da yapılacak ve yalnızca birinci dönemde işlenen konulardan soru sorulacak. Bu durumda LGS'ye hazırlanan öğrencilerin nelere dikkat etmesi, konulara nasıl çalışması, sınava nasıl hazırlanması gerekiyor? Üsküdar SEV Ortaokulu Bölüm Başkanları, LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri için önerilerde bulundu. İşte ders ders LGS tüyoları:Öğrencilerin analiz, sentez yapabilme, okuduğunu ya da görseli doğru yorumlama ve bilgiyi transfer edebilme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Açıklanan birinci dönem Türkçe konularında, "Görsellerle ilgili soruları cevaplar, grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur" gibi yorum becerisini ölçmeyi amaçlayan kapsayıcı kazanımlar yer alıyor. Türkçe sorularının büyük bir kısmının da bu kazanımlar ekseninde olması bekleniyor.Matematik müfredatı 6 konuya indi. Bu öğrenciler açısından yoğunlaştıkları alanın daralması anlamına geliyor. Bu durum, öğrenciler için daha az konuyu çok iyi özümseyerek avantajlı bir durum oluşturabilir. Öğrenciler her şeyden önce okuduğunu anlama becerisini geliştirmeliler; çünkü kitap okumayı bu konudaki gelişimin anahtarı olarak görüyoruz.Öğrenciler İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki ilk 3 ünite konularından sorumlu tutuldu. Özellikle ikinci ünite olan Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesi, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemini kapsadığı için en önemli konu olarak görünüyor. Üniteler ve kazanımlar azaldığı için kavramların bilinmesinin çok önemli olacağını, daha seçici ve zor soruların sorulma ihtimalinin daha güçlü olacağını öngörüyoruz. MEB'in ders kitabının her yönü iyi okunmalı.Öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için ilk iki ünitenin tamamından ve üçüncü ünitenin iki konusundan sorumlu tutuldu. Bu durumda; kavramları çok iyi bilmenin ve ayrıntıları öğrenmenin önemi ortaya çıkıyor. Mutlaka ders tekrarı yapılması gerekiyor.Şema, tablo ve görsellerle ilgili soruların ağırlıklı olacağı öngörülüyor. Bu sene yapılacak LGS sadece ilk dönem konularını kapsadığı için, öğrencilerin daha az kalan konularda daha ince detayları da yakalayabilecek seviyede bilgi birikime sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada da okuma alışkanlığı büyük önem taşıyor.Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik karar aldıklarını bildirdi. Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik" dedi.Zara ilçesinde, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozuk olduğu için EBA TV'yi izleyemediğini bildiren özel eğitim sınıfı öğrencisine, televizyon hediye edildi. Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu özel sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emir Kerim Gürler, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozulduğu için kendisinin, ağabeyinin ve ablasının EBA TV'deki dersleri takip edemediklerini, çizgi film izleyemediğini söyleyerek, yetkililerden televizyon istedi. Gürler'in talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletildi. Kaymakam Mehmet Sayın'ın talimatıyla Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından satın alınan televizyon, Gürler ailesine teslim edildi. Çok mutlu olduğunu belirten Emir Kerim, "Kaymakam amcama teşekkür ederim." dedi. AAİki kişiOyuncu kadar kâğıt ve kalemKÂğıtların üst kısmına, 1'den 9'a kadar rakamlar yan yana yazılır. Oyuna ilk başlayan, kâğıdın alt kısmına, arkadaşına göstermeden bir sayı yazar ve ondan tahmin etmesini ister. Arkadaşı doğru tahmin ederse oyun sırası karşı tarafa geçer. Arkadaşı sayıyı bilemezse yukarıdaki sırada, aynı sayının dört tarafından bir tarafına bir çizgi çeker. Rakip oyuncu, sayıyı tahmin edene kadar ilk oyuncu oyuna devam eder. Bu arada her yanlış tahminde, yukarıdaki aynı rakamın çevresine çizgiler çizilmeye devam edilir. Dört çizgi ile etrafı çevrelenen rakam vagon olur ve bir daha o sayı kullanılmaz. Tüm sayılarını vagon yaparak birbirine ekleyen oyuncunun treni, harekete hazır olduğu için oyunu kazanır.EVDE KALDIĞINIZ SÜREDE YABANCI DILI GELIŞTIRMENIN YOLLARI.. HER SEVIYEYE UYGUN ÜCRETSIZ İNGILIZCE OKUMA VE VIDEO PLATFORMLARI NELER?