Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu. Duruşmaya, tarafların avukatları mazeret bildirdiği için katılmadı.

Kısa süren duruşmada, sanığın tutukluluk haline devam edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

OLAY

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.