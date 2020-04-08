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Husumetli arkadaşını öldürüp kaçtı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Husumetli arkadaşını öldürüp kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta geçen cuma Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan Emrullah U. (39) ile Ahmet Rençber (31) arasında kavga çıktı. Silahla vurulan Rençber hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Emrullah U., Mehmet I. (39) ile birlikte Ümraniye'de saklandığı adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin polisi görünce havalandırma boşluğuna saklandığı öğrenildi. Cinayet silahı da dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgulamada Emrullah U., Rençber'i aralarında geçmişe dayalı husumet yüzünden çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti. Emrullah U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet I. ise serbest bırakıldı.
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Husumetli arkadaşını öldürüp kaçtı
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