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İllere göre vaka sayısı 7 Nisan 2020! günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı

Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüs salgını ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Dün akşam , ülkemizdeki corona virüs vaka sayısını ve illere göre dağılımını açıkladı. Koca, yaptığı basın açıklamasında Ankara, İzmir ve gibi şehirlerin yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak gibi illerimizdeki corona virüs vaka sayılarını paylaştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok sayıda vatandaş corona virüsü ilçelere göre dağılımını araştırmaya başladı. günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı son durum nedir? ’nın paylaştığı verilere göre 7 Nisan 2020 illere göre vaka sayıları…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:33 ABONE OL
İllere göre vaka sayısı 7 Nisan 2020! Türkiye günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı

Corona virüs salgını her geçen gün etkilerini arttırmaya devam ediyor. Elde edilen son verilere göre dünyada corona virüs vaka sayısı 1 milyon 400 binin üzerine çıktı. Ölü sayının ise toplamda 80 binin üzerine çıktığı salgın ile ilgili Bakan Koca dün akşam son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüs vaka sayısını ve illere göre dağılımını açıkladı. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş corona virüsü salgını ve illere göre dağılımını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 7 Nisan 2020 illere göre vaka sayısını bulabilirsiniz…

7 NİSAN 2020 İLLERE GÖRE VAKA SAYISI | İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye corona virüsü son durum:

Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi.

İSTANBUL CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İstanbul'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Bakan Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İstanbul'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

ANKARA CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Ankara'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo ise şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Ankara'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

İZMİR CORONA DAĞILIMI HARİTASI

İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İzmir'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

KOCAELİ CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Kocaeli'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Kocaeli'deki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

SAKARYA CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Sakarya'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, Sakarya'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

ZONGULDAK CORONA DAĞILIMI HARİTASI

Zonguldak'taki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde:

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İllere göre vaka sayısı 7 Nisan 2020! Türkiye günlük koronavirüs haritası ile il il corona virüsü vaka dağılımı
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