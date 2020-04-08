İstanbul ilçe ilçe corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam ifade ettiği tablonun detayları bakanlık tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre İstanbul'da corona virüs hangi ilçelerde daha çok var? İşte detaylı İstanbul corona haritası! Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş, Fatih, Avcılar, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri gibi yerleşim alanlarında Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy gibi yerleşim alanlarında vaka ve ölü sayısının fazla olduğu görülüyor.

İŞTE DETAYLI İLÇE İLÇE İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI!

TÜRKİYE'DE 7 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? DÜNYADA SON DURUM NE?



TOPLAM TEST SAYISI: 222.868



SAYISI: 34.109VAKATOPLAM



TOPLAM VEFAT SAYISI: 725



TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.474



HASTA SAYISI: 987ENTÜBETOPLAM



TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1582



7 NİSAN TEST SAYISI: 20.023



SAYISI: 3.892VAKA7 NİSAN



7 NİSAN ÖLÜ SAYISI: 76

7 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 256

SON DAKİKA HABER | Corona virüsü vaka sayısı haritası Ankara İstanbul ilçelere göre dağılımı: 8 Nisan Türkiye’de corona virüs vakaları ve son durum