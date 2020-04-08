İstanbul ilçe ilçe corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam ifade ettiği tablonun detayları bakanlık tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre İstanbul'da corona virüs hangi ilçelerde daha çok var? İşte detaylı İstanbul corona haritası! Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş, Fatih, Avcılar, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri gibi yerleşim alanlarında Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy gibi yerleşim alanlarında vaka ve ölü sayısının fazla olduğu görülüyor.
TÜRKİYE'DE 7 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? DÜNYADA SON DURUM NE?