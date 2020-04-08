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İstanbul dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dün akşam 7 Nisan vaka ve ölü sayısını açıkladı. Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre dün akşamki tablodaki detaylar da netleşti. İstanbul corona dağılımı haritasında corona virüs vakalarının İstanbul'daki ilçelere göre dağılım nasıl? Ülkemizde toplamda 222.868 test yapılırken 34.109 kişinin testi pozitif çıktı. 7 Nisan'da 76 kişinin vefat etmesinden sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 725 oldu. İstanbul'un hangi ilçesinde corona virüs sayısı daha yüksek?

Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:16 ABONE OL
İstanbul ilçe ilçe corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam ifade ettiği tablonun detayları bakanlık tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre İstanbul'da corona virüs hangi ilçelerde daha çok var? İşte detaylı İstanbul corona haritası! Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş, Fatih, Avcılar, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri gibi yerleşim alanlarında Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy gibi yerleşim alanlarında vaka ve ölü sayısının fazla olduğu görülüyor.

İŞTE DETAYLI İLÇE İLÇE İSTANBUL CORONA VİRÜS HARİTASI!

TÜRKİYE'DE 7 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? DÜNYADA SON DURUM NE?


  • TOPLAM TEST SAYISI: 222.868

  • SAYISI: 34.109VAKATOPLAM

  • TOPLAM VEFAT SAYISI: 725

  • TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.474

  • HASTA SAYISI: 987ENTÜBETOPLAM

  • TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1582

  • 7 NİSAN TEST SAYISI: 20.023

  • SAYISI: 3.892VAKA7 NİSAN

  • 7 NİSAN ÖLÜ SAYISI: 76
  • 7 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 256
SON DAKİKA HABER | Corona virüsü vaka sayısı haritası Ankara İstanbul ilçelere göre dağılımı: 8 Nisan Türkiye’de corona virüs vakaları ve son durum

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İstanbul ilçe ilçe corona dağılımı haritası! Corona virüsü vakalarının İstanbul’daki ilçelere göre dağılımı nasıl?
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