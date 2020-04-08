İzolasyon ve kendini izole etmek ne demek? Sosyal mesafe nedir, neden önemli?

Corona virüsü salgının korunmak için alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu süreçte vatandaşların üzerine düşen en büyük görev sosyal mesafe kuralına uymak ve zaruri durumlar dışında kendini izole etmek. Bu iki kural, corona virüsüne karşı mücadelede büyük önem taşıyor. Peki sosyal mesafe nedir, nasıl sağlanır? Kendini izole etmek ne anlama gelir? İşte evde izolasyon sürecine ilişkin merak edilen detaylar…

SOSYAL İZOLASYON NEDİR?

Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.