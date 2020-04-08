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ve ne demek? nedir, neden önemli?

Corona virüsü, alınan tüm tedbirlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Virüsün yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip olması sebebiyle başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkililer izolasyonun önemine dikkat çekiyor. Peki uzmanların sıklıkla dile getirdiği ne demek? ne anlama geliyor? Corona virüsünden korunmak için bir numaralı önlem maddesi, sosyal mesafe ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evde kurallarına uymak. Peki bu terimler ne anlama geliyor? İşte uzmanlar tarafından sıkça dile getirilen izolasyon ve sosyal mesafe terimlerinin anlamı…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 08:04 ABONE OL
İzolasyon ve kendini izole etmek ne demek? Sosyal mesafe nedir, neden önemli?

Corona virüsü salgının korunmak için alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu süreçte vatandaşların üzerine düşen en büyük görev kuralına uymak ve zaruri durumlar dışında . Bu iki kural, corona virüsüne karşı mücadelede büyük önem taşıyor. Peki sosyal mesafe nedir, nasıl sağlanır? Kendini izole etmek ne anlama gelir? İşte evde sürecine ilişkin merak edilen detaylar…

SOSYAL İZOLASYON NEDİR?

Sosyal izolasyon, grip ve tüberküloz gibi havadan bulaşan hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Sosyal izolasyonda okul, festival, toplu taşıma araçlarının, bankaların ve marketlerin kapanışları gibi uygulamalar yapılır.

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İzolasyon ve kendini izole etmek ne demek? Sosyal mesafe nedir, neden önemli?
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