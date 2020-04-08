Koronavirüsü yenen çift, Ahaber canlı yayınında taburcu oldu

Ahaber muhabirine canlı yayında konuşan koca, yaptığı açıklamada "Eşimin ameliyatı için gelmiştik Samsun'a. Ameliyattan sonra iki gün yoğun bakımda kalacağını söylediler. Bu arada da ben bir öksürük gördüm kendimde. Acilde giriş yaptım. Bu güne geldik. Bütün arkadaşlar ilgilendiler, yardımcı oldular. Hasta arkadaşlar sakin olsun. Doktor ve hemşirelerin söylediklerine harfiyen uymalılar" dedi.

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"ÜLKEMİZ BU KONUDA ÇOK ŞANSLI"

Çiftin tedavisinde görev alan doktor ise süreci şu şekilde anlattı: "Beyindeki kitle nedeniyle hastamızın ameliyatını gerçekleştirmiştik. Ameliyattan sonra şikayetlerinin olması üzerine hem eşini hem kendisini taradık, koronavirüs saptadık. İkisini de tedaviye aldık. Ülkemiz bu konuda çok şanslı ülkelerden biri. Tedaviye uyum sağladılar. Şimdi hep birlikte uğurluyoruz.