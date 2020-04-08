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ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte İşleri takvimi…

Ramazan bayramının gelmesine çok kısa bir süre kala vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise Mübarek Ramazan Bayramı tarihi oluyor. ’nda ibadetlerini yerine getirecek ve bayram coşkusunu yaşayacak kişiler arama motoru üzerinden ‘?’ sorusunu araştırıyor. Müslümanlar tarafından kutlanan, yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi, dini günler takvimi ile duyurulmuştu. İşte Kurban Bayramı tarihi ve Diyanet İşleri takvimi…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 14:33 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri takvimi…

Ramazan Bayramı heyecanına girdiğimiz şu günlerde bir diğer merak konusu olan husus ise Kurban Bayramı oldu. Bayram coşkunu heyecan içinde bekleyen vatandaşlar, arama motoru üzerinden 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?' sorusunu araştırıyor. Müslümanlar tarafından kutlanan, yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi, Diyanet dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda, kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri takvimi…
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