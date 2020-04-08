Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte Diyanet İşleri takvimi…

Ramazan Bayramı heyecanına girdiğimiz şu günlerde bir diğer merak konusu olan husus ise Kurban Bayramı oldu. Bayram coşkunu heyecan içinde bekleyen vatandaşlar, arama motoru üzerinden 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?' sorusunu araştırıyor. Müslümanlar tarafından kutlanan, yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi, Diyanet dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda, kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihleri…
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020