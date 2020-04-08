Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Sabah saatlerinden itibaren alışveriş yapacak olan vatandaşlar marketler kaçta açılıyor sorusunun yanıtını arıyorlar. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 Market çalışma (mesai) saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Virüs tehlikesi nedeniyle marketlerin çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile duyurulan karar doğrultusunda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı…