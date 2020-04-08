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çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle , kaçta kapanıyor?

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere marketlerin açılış ve kapanış saatleri eklendi. Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle insan temasının yoğun olarak görüldüğü yerlerde maske kullanımı tavsiye edilirken kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapılıyor. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma saatlerinde değişiklik olduğunu duyan vatandaşlar ‘’bugün , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme çalışması sonrası değişen marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:50 ABONE OL
Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; çalışma saatleri değişti. Sabah saatlerinden itibaren alışveriş yapacak olan vatandaşlar marketler kaçta açılıyor sorusunun yanıtını arıyorlar. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında bugün , kaçta kapanıyor? İşte 2020 Market çalışma (mesai) saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Virüs tehlikesi nedeniyle marketlerin çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile duyurulan karar doğrultusunda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı…

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Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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