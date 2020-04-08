Yeni tip corona virüsünün dünya çapında yaygınlaşmasıyla pandemi ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın küresel salgın haline dönüştüğünü söyleyince vatandaşlar '' Pandemi nedir, ne demek?'' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ülkemizde de koronavirüsün görülmesiyle birlikte tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı ve hastanelerde hastalar tedavi altına alındı. Öte yandan tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen isim olan pandemi kapsamında bazı hastaneler pandemi hastanesine dönüştü. Buna göre hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?

PANDEMİ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsü pandemi ilan edilmişti. Buna göre; DSÖ tarafından pandemi nedir, hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? İşte detaylar…