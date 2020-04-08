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Polisi ezen sürücü yeniden tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Polisi ezen sürücü yeniden tutuklandı
Kahramanmaraş'ta polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarparak ölümüne neden olan sürücü İsmail G. savcının itirazı üzerine tutuklandı. Binevler Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda polis memuru Yakup Karaca, park halindeki aracına bindiği sırada İsmail G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hatalı şerit değiştirdiği ve hız sınırını aştığı belirlenen İsmail G.'nin (45) serbest bırakılması ailesini isyan ettirdi. Kazaya şahit olan eşi Ayşe Karaca, sürücünün serbest kalmasıyla acısının iki kat arttığını söylediği haber SABAH'ın sayfalarında yer almıştı. Savcının itirazı üzerine İsmail G. mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
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Polisi ezen sürücü yeniden tutuklandı
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