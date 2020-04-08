Polisi ezen sürücü yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis memuru Yakup Karaca'ya
(50) çarparak ölümüne neden
olan sürücü İsmail G. savcının
itirazı üzerine tutuklandı.
Binevler Mahallesi'nde 3 gün
önce meydana gelen olayda
polis memuru Yakup Karaca,
park halindeki aracına bindiği
sırada İsmail G.'nin kullandığı
otomobilin çarpması sonucu
hayatını kaybetmişti. Hatalı
şerit değiştirdiği ve hız sınırını
aştığı belirlenen İsmail G.'nin
(45) serbest bırakılması ailesini
isyan ettirdi. Kazaya şahit olan
eşi Ayşe Karaca, sürücünün serbest kalmasıyla
acısının iki kat arttığını söylediği
haber SABAH'ın sayfalarında yer almıştı.
Savcının itirazı üzerine İsmail G. mahkemece
tutuklanıp cezaevine konuldu.
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ