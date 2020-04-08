Prof. Dr. Aykut Özkul'dan corona virüsü başarısı: Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul kimdir?

Corona virüsü ile ilgili kritik bir adım başarı ile tamamlandı. Corona virüsü engellemek için dünya genelinde hem hükümetler hem de sağlık uzmanları önemli çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de birçok bilim insanı koronavirüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşan Kovid-19 hastalığı için aşı için araştırma yapıyor. Son olarak müjdeli haber, Prof. Dr. Aykut Özkul'dan geldi. Peki, Prof. Dr. Aykut Özkul kimdir? Haberimizde, corona virüsün izolasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Aykut Özkul hakkında bilgiler yer almaktadır.

PROF. DR. AYKUT ÖZKUL KİMDİR?

1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı tamamladı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyalet Üniversitesi Veteriner Okulu'nda bir yıla yakın süre Shafiqul Chowdury'nin laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştı.

İNSAN SAĞLIĞI'NI ETKİLEYEN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ÜZERİNE ENFEKSİYONLARDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Prof. Dr. Aykut Özkul, Ankara Üniversitesi sitesinde grubuyla birlikte yaptığı çalışmaları ise şöyle anlatıyor: "Araştırma grubuyla birlikte Sığır Herpesvirüsleri, Morbillivirüs ve bazı Arbovirüs enfeksiyonlarına odaklanmış olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Araştırma grubumuz öncelikle verilen virüs enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve aşı bilimiyle ilgilenmektedir. Ben ve araştırma grubum tarafından ilk kez 2007'de yerel kullanım için Marker BHV-1 aşısını geliştirilmiştir. Morbillivirus araştırma alanında, bölge küçük ruminant İşitürlerinin oldukça bulaşıcı ve tahrip edici bir hastalığı olan Peste des Petit Ruminants Virüs (PPRV) ana odak noktamızdır. Son 8 yıl boyunca ise anabilim dalının BSL-3 (+) ve ABSL-3 (+) alt yapısında Batı Nil ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyonları gibi insan sağlığına da olumsuz etkileri olan bazı bölgesel zoonotik arbovirüs enfeksiyonları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır."