PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama ekranı ile PTT maske takip nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin nasıl sipariş edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. her hafta 1 paket olmak üzere içerisinde 5 adet maske bulunan paketler verilecek. Epttavm üzerinden yapılacak olan başvurulara yoğunluk olduğu için daha sağlıklı hizmet verilmesi adına başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Buna göre; PTT maske ne zaman gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULAMA!

Corona virüsü önlemleri kapsamında maske takılması zorunlu hale geldi. Devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağının duyurulmasının ardından PTT ücretsiz maske ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

İşte tüm detaylar!