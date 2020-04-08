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ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? ekranı ile nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok değişikliğe gidildi. Bunlardan bir tanesi de marketler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi pek çok kalabalık olunabilecek yerlerde maska takılması zorunlu hale geldi. Ücretsiz maske başvurusuna yoğunluk fazla olduğu için daha sağlıklı bir hizmet alınabilmesi adına başvuruların ve dağıtımların üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Sipariş veren vatandaşlar “ maske ne zaman gelir?” ya da “Maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?” gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:46 ABONE OL
PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama ekranı ile PTT maske takip nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin nasıl sipariş edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. her hafta 1 paket olmak üzere içerisinde 5 adet maske bulunan paketler verilecek. Epttavm üzerinden yapılacak olan başvurulara yoğunluk olduğu için daha sağlıklı hizmet verilmesi adına başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Buna göre; PTT maske ne zaman gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULAMA!

Corona virüsü önlemleri kapsamında maske takılması zorunlu hale geldi. Devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağının duyurulmasının ardından PTT ücretsiz maske ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; ücretsiz maske sipariş sorgulama nasıl yapılır?

İşte tüm detaylar!

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PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? Ücretsiz maske sipariş sorgulama ekranı ile PTT maske takip nasıl yapılır?
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